Периметр параллелограмма 50 см. Одна из сторон на 5 см болбше другой. Найти длины сторон параллелограмма.

Гость: Гость:

Р=2·(а+в) Пусть одна сторона будет х, а другая х+5, тогда: 2·(х+х+5)=50 2·(2х+5)=50 4х+10=50 4х=50-10 4х=40 х=40:4 х=10 Значит одна сторона х=10 см, а другая х+5=10+5=15 см.