Периметр параллелограмма 50 см. Одна из сторон на 5 см болбше другой. Найти длины сторон параллелограмма.
Геометрия
Периметр параллелограмма 50 см. Одна из сторон на 5 см болбше другой. Найти длины сторон параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2·(а+в) Пусть одна сторона будет х, а другая х+5, тогда: 2·(х+х+5)=50 2·(2х+5)=50 4х+10=50 4х=50-10 4х=40 х=40:4 х=10 Значит одна сторона х=10 см, а другая х+5=10+5=15 см.
Гость:
Пусть Х сторона параллелограмма. Тогда другая сторона Х+5. Зная что периметр равен 50 см. мы можем составить уравнение для нахождения длинн сторон. Х+Х+(Х+5)+(Х+5)=50 4Х+10=50 4Х=50-10=40 4Х=40 Х=10 10+5=15 Ответ:Одна из сторон 10 см., другая 15 см.
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