на весах с одной стороны две гири 5кг. и 10кг. с другой стороны четыре кошки и три котенка. сколько масса одной кошки и одного котенка?

Математика

на весах с одной стороны две гири 5кг. и 10кг. с другой стороны четыре кошки и три котенка. сколько масса одной кошки и одного котенка?

Автор: Гость