на весах с одной стороны две гири 5кг. и 10кг. с другой стороны четыре кошки и три котенка. сколько масса одной кошки и одного котенка?
Математика
на весах с одной стороны две гири 5кг. и 10кг. с другой стороны четыре кошки и три котенка. сколько масса одной кошки и одного котенка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 кг. весит кошка 1 кг. весит котенок
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