на сколько удлинится пружина жёсткостью 200Н/М, если к ней подвесили тело массой 5 кг
Физика
на сколько удлинится пружина жёсткостью 200Н/М, если к ней подвесили тело массой 5 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: решение g=10H\кг k=200 H\м F=k дельта l m=5 кг F=mg дельта l (x) -? mg=k дельта l Длета l=mg\k дельта l=50\200=0.25
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