Периметр прямоугольника равен 76см. Найди его площадь если ширина меньше длины на 4 см.
Математика
Периметр прямоугольника равен 76см. Найди его площадь если ширина меньше длины на 4 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2·а+2·в Пусть ширина будет х, тогда длина будет х+4, составим уравнение: 2·х+2·(х+4)=76 2х+2х+8=76 4х+8=76 4х=76-8 4х=68 х=68:4 х=17 Значит ширина х=17см, а длина х+4=17+4=21см. Найдем площадь: S=а·в S=17·21=357см².
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