Чтобы сделать казеиновый клей,берут 11 ч.воды,5ч.нашатырного спирта и 4ч.казеина(по массе).Сколько получится казеинового клея,если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 грамм меньше,чем воды?

Математика
Чтобы сделать казеиновый клей,берут 11 ч.воды,5ч.нашатырного спирта и 4ч.казеина(по массе).Сколько получится казеинового клея,если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 грамм меньше,чем воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11- 5=6 (частей) разница  2) 60:6=10 (1 часть)  3) 11·10=110 (г) воды  4) 5·10=50 (г) спирта  5) 4·10=40 (г) казеина  6) 110+50+40= 200 (г) Ответ: получится 200г казеинового клея. Если нужно через х: Пусть 1 часть это х, тогда 11х-5х=6х 6х=60г х=10г 11+5+4=20 (частей) всего клея Нам известно, что одна часть клея равна 10г, тогда: 20·10=200г Ответ:получится 200г казеинового клея.    
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