мотоциклист рассчитал,что если он будет ехать из поселка до станции со скоростью 32 км/ч ,то приедет на станцию за 30 мин до отхода поезда.Однако из-за ненастной погоды он ехал со скоростью на 7 км/ч меньшей и потому опоздал ...

Алгебра

мотоциклист рассчитал,что если он будет ехать из поселка до станции со скоростью 32 км/ч ,то приедет на станцию за 30 мин до отхода поезда.Однако из-за ненастной погоды он ехал со скоростью на 7 км/ч меньшей и потому опоздал к поезду на 12 мин.Чему равно расстояние от поселка до станции?

Автор: Гость