мотоциклист рассчитал,что если он будет ехать из поселка до станции со скоростью 32 км/ч ,то приедет на станцию за 30 мин до отхода поезда.Однако из-за ненастной погоды он ехал со скоростью на 7 км/ч меньшей и потому опоздал ...
Алгебра
мотоциклист рассчитал,что если он будет ехать из поселка до станции со скоростью 32 км/ч ,то приедет на станцию за 30 мин до отхода поезда.Однако из-за ненастной погоды он ехал со скоростью на 7 км/ч меньшей и потому опоздал к поезду на 12 мин.Чему равно расстояние от поселка до станции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s - расстояние от поселка до станции t1 - время затраченное при скорости 32 км/ч t2 - время затраченное при скорости на 7 км/ч меньшей, т.е. при скорости 25 км/ч формула пути: s = v*t s = t1*32 s = t2*(32-7)= t2*25 (переводим минуты в часы, делением на 60) t1 + 30/60 = t2 - 12/60 (время до отправления поезда) выражаем t1 t1 = t2 - 12/60-30/60 = t2 - (12+30)/60 = t2 - 21 / 30 подставляем t1 в первое уравнение s = (t2 - 21/30)*32 s = 25*t2 выражаем t2 из второго уравнения t2 = s/25 подставляем в первое уравнение: s = (s/25-21/30) *32 s = 32/25*s-21*32/30 s*(1-32/25) = -21*16/15 s(25-32)/25 = -7*16/5 -7/25*s = -7*16/5 s = 7*16/5*25/7 = 16*5 = 80 км ответ: 80 км от поселка до станции
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