На мельницу отправили пшеницу на 10 машинах, по 42 ц на каждой, а ячменя в 3 раза меньше, чем пшеницы. На сколько центнеров больше отправили пшеницы, чем ячменя?

Гость: Гость:

1 способ: 1) 42:3=14 (ц) отправили ячменя на каждой машине 2) 42·10=420 (ц) отправили пшеницы на мельницу 3) 14·10=140 (ц) отправили ячменя на мельницу 4) 420-140=280 (ц) Ответ: пшеницы отправили на мельницу на 280ц больше чем ячменя. 2 способ: 1) 42·10=420 (ц) отправили пшеницы на мельницу 2)420:3=140 (ц) отправили ячменя на мельницу 3) 420-140=280 (ц) Ответ: пшеницы отправили на мельницу на 280ц больше чем ячменя.