1. Путшественик находится на высоте 5 км, температура воздуха на этой высоте составляет -13 градусов. Определите температуру воздуха у подножья оры [0 над уровнем воды}

География

1. Путшественик находится на высоте 5 км, температура воздуха на этой высоте составляет -13 градусов. Определите температуру воздуха у подножья оры [0 над уровнем воды}

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