1. Путшественик находится на высоте 5 км, температура воздуха на этой высоте составляет -13 градусов. Определите температуру воздуха у подножья оры [0 над уровнем воды}

География
1. Путшественик находится на высоте 5 км, температура воздуха на этой высоте составляет -13 градусов. Определите температуру воздуха у подножья оры [0 над уровнем воды}
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На каждый километр приходиться 6 градусов.  1) 6 * 5 = 30 2) 13 - 30 = -17 Ответ: -17 градусов
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