1.Рассчитайте массу осадка ,который выпадет при взаимодействии избытка карбоната калия с 17,4 г раствора нитрата бария с массовой долей последнего 15% 2.При растворении 10 г технического цинка в избытке разбавленной соляной ки...

Химия

1.Рассчитайте массу осадка ,который выпадет при взаимодействии избытка карбоната калия с 17,4 г раствора нитрата бария с массовой долей последнего 15% 2.При растворении 10 г технического цинка в избытке разбавленной соляной кислоты выделилось 3,1 л (н.у) водорода.Определите массовую долю примесей в этом образце цинка 3.При взаимодействии 150 г раствора нитрата свинца с небольшим избытком раствора иодида калия выпало 10,45 осадка .Рассчитайте массовую долю нитрата свинца в исходном растворе

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