1.Рассчитайте массу осадка ,который выпадет при взаимодействии избытка карбоната калия с 17,4 г раствора нитрата бария с массовой долей последнего 15% 2.При растворении 10 г технического цинка в избытке разбавленной соляной ки...
Химия
1.Рассчитайте массу осадка ,который выпадет при взаимодействии избытка карбоната калия с 17,4 г раствора нитрата бария с массовой долей последнего 15% 2.При растворении 10 г технического цинка в избытке разбавленной соляной кислоты выделилось 3,1 л (н.у) водорода.Определите массовую долю примесей в этом образце цинка 3.При взаимодействии 150 г раствора нитрата свинца с небольшим избытком раствора иодида калия выпало 10,45 осадка .Рассчитайте массовую долю нитрата свинца в исходном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. рассчитаем массу нитрата бария mBa(NO3)2=17.4·0.15=2.61g 2.62g xg K2CO3+Ba(NO3)2=BaCO3↓+2KNO3 261g 197g x=2.62·197/261=1.97g 2. xg 3.1L Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑ 65g 22.4L x=65·3.1/22.4=8.99g (Zn) mZnO=10-8.99=1.01g 3. wr.v=mr.v/mr-ra·100% wPbI2=10.45g/150·100%=73.6%
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