Какая масса метаналя была восстановлена водородом , если в результате реакции образовалось 3.2 г метанола
Химия
Какая масса метаналя была восстановлена водородом , если в результате реакции образовалось 3.2 г метанола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xg 3.2g HCOH+H2=CH3OH 28g 32g x=28·3.2/32=2.8g
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