1.Решите логарифмические уравнения пожалуйста 1) log2(x-3)=2 2) log4(2x-1)=log4(3x-3) 3)log4(x в ст??пени 2 -х+14)=log4(2-9x) 2. Выслите 1) log8 1/4 + log8 1/2 2) log 3 в корне 6- log 3 в корне 2 в корне 3
Математика
1.Решите логарифмические уравнения пожалуйста 1) log2(x-3)=2 2) log4(2x-1)=log4(3x-3) 3)log4(x в ст??пени 2 -х+14)=log4(2-9x) 2. Выслите 1) log8 1/4 + log8 1/2 2) log 3 в корне 6- log 3 в корне 2 в корне 3
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На столе лежало 10 красных и 8 синих кубиков. когда взяли несколько кубиков то на ст??ле осталось 6 кубиков одного цвета. сколько кубиков взяли
Литература
Английский язык
История
Русский язык