1) Среди 55000 жителей города 60% не интересуется футболом. Среди футбольных болельщиков 70% смотрело по телевизору финал Чемпионата мира. Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору? 2) Саша отправила SMS-cообщени...
Математика
1) Среди 55000 жителей города 60% не интересуется футболом. Среди футбольных болельщиков 70% смотрело по телевизору финал Чемпионата мира. Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору? 2) Саша отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 18 друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Саши было 42 рубля. Сколько рублей останется у Саши после отправки всех сообщений?
Ответ(ы):
Гость:
1) интересуются футболом 55000:100*40 = 22000 22000:100*70 = 15400 - смотрело матч 2) 1,9*18 = 34,2 - стоимость сообщений 42 - 34,2 = 7,8 - остаток на счету
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