1) Среди 55000 жителей города 60% не интересуется футболом. Среди футбольных болельщиков 70% смотрело по телевизору финал Чемпионата мира. Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору? 2) Саша отправила SMS-cообщени...

Математика

1) Среди 55000 жителей города 60% не интересуется футболом. Среди футбольных болельщиков 70% смотрело по телевизору финал Чемпионата мира. Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору? 2) Саша отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 18 друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Саши было 42 рубля. Сколько рублей останется у Саши после отправки всех сообщений?

Автор: Гость