Составь вырожение и прочитай его Прибавь к произведение а и8 частного 900и9
Математика
Составь вырожение и прочитай его Прибавь к произведение а и8 частного 900и9
Ответ(ы):
Гость:
А*8+900:9 решение надо?
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