Помогите пожалуйста!! Рассчитайте объем образующегося углекислого газа, при сжиг??нии 89,5г технического угля содержащего 31,2% не горючих примесей, если объемная доля выхода составляет 87%

Химия

Помогите пожалуйста!! Рассчитайте объем образующегося углекислого газа, при сжиг??нии 89,5г технического угля содержащего 31,2% не горючих примесей, если объемная доля выхода составляет 87%

Автор: Гость