Помогите пожалуйста!! Рассчитайте объем образующегося углекислого газа, при сжиг??нии 89,5г технического угля содержащего 31,2% не горючих примесей, если объемная доля выхода составляет 87%
Химия
Помогите пожалуйста!! Рассчитайте объем образующегося углекислого газа, при сжиг??нии 89,5г технического угля содержащего 31,2% не горючих примесей, если объемная доля выхода составляет 87%
Ответ(ы):
Гость:
Рассчитаем массу угля без примесей mC=89.5·(100-31.2)=61.576g 61.576g xL C + O2 =CO2 12g 22.4L x=61.57·22.4÷12=115L Vprakt=115·0.87=99.9≈100L
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