1)Сторона квадрата 7,3 см. Найдите площадь квадрата. 2)Ребро куба равно 9,8 см. Найдит?? объем куба.
Математика
1)Сторона квадрата 7,3 см. Найдите площадь квадрата. 2)Ребро куба равно 9,8 см. Найдит?? объем куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7.3 умножить на 4 = 29.2 2) 9.8 * 12= 117.6
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