1)Сторона квадрата 7,3 см. Найдите площадь квадрата. 2)Ребро куба равно 9,8 см. Найдит?? объем куба.

Математика
1)Сторона квадрата 7,3 см. Найдите площадь квадрата. 2)Ребро куба равно 9,8 см. Найдит?? объем куба.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7.3 умножить на 4 = 29.2 2) 9.8 * 12= 117.6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задание номер 4 помогите пожалуйста за ранее спасибо
Ответить
География
Даю 70 баллов!Срочно!Помогите,пожалуйста Задача: На высоте 3 км t° = 1°.Какой будет t° на уровне моря? Напишите с условием и решением,пожалуй...
Ответить
Математика
Два автомабиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которымт 600км,и встретились через 4ч. опредили скорость ...
Ответить
Математика
В доме 5 эт. Высота каждого этажа 3 метра. У дома ростет береза, вершина кот- ой достает до крыши дома. Узнай высоту березы. Как оформить условие з...
Ответить
Математика
Коля за 2с делает 3шага а борис за 3с делает 5шагов кто из них идет с большей скорост??ю(длина шага у мальчиков одинакова)
Ответить