Два автомабиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которымт 600км,и встретились через 4ч. опредили скорость каждого автомабиля,если один двигался быстрее другогона 12км/ч. НАДО ОДНО РЕШЕН...

Математика

Два автомабиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которымт 600км,и встретились через 4ч. опредили скорость каждого автомабиля,если один двигался быстрее другогона 12км/ч. НАДО ОДНО РЕШЕНИЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ А ОДНО УРАВНЕНИЕМ ПАМОГИТЕ КАК МОЖНО БВСТРЕЙ

Автор: Гость