Два автомабиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которымт 600км,и встретились через 4ч. опредили скорость каждого автомабиля,если один двигался быстрее другогона 12км/ч. НАДО ОДНО РЕШЕН...
Математика
Два автомабиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которымт 600км,и встретились через 4ч. опредили скорость каждого автомабиля,если один двигался быстрее другогона 12км/ч. НАДО ОДНО РЕШЕНИЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ А ОДНО УРАВНЕНИЕМ ПАМОГИТЕ КАК МОЖНО БВСТРЕЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4X+(12+x)4=600 4x+48+4x=600 8x=552 x=69.-I 2)69+12=81-II
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В доме 5 эт. Высота каждого этажа 3 метра. У дома ростет береза, вершина кот- ой достает до крыши дома. Узнай высоту березы. Как оформить условие з...
Математика
Коля за 2с делает 3шага а борис за 3с делает 5шагов кто из них идет с большей скорост??ю(длина шага у мальчиков одинакова)
Математика
Вдоль дороги расположены 5 домов. Расстояние между каждами двумя соседними домами 10м. Возле какого дома надо вырыть колодец, чтобы сумма расстояни...
Другие предметы