Как вы думаете Зачем существуют правила поведение в различных общественных местах?

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Как вы думаете Зачем существуют правила поведение в различных общественных местах?
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Чтобы было что делать полиции
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