Срочно , очень прошу

Гость: Гость:

Рассмотрим треуг. АСД, он прямоугольный выражаем косинус угла АДС, угол 60 градусов cos АДС=СД/АД cos 60 = 1/2, СД=5 подставляем 1/2=5/АД АД=5*2=10 Рассмотрим треуг. АДБ угол АБ =180-60=120, т.к. Угол АДБ и АДС лежат на одной прямой, то их сумма равна 180 Найдем угол ДАБ Раз сумма углов треуг.=180, то угол ДАБ = 180-120-30=30 У нас получилось, что угол БДА=углу ДАБ=30 Следовательно треугольник АДБ равнобедренный АД=БД Ад=10=БД БС=БД+СД=10+5=15 Ответ 15