Коля за 2с делает 3шага а борис за 3с делает 5шагов кто из них идет с большей скорост??ю(длина шага у мальчиков одинакова)

Математика

Коля за 2с делает 3шага а борис за 3с делает 5шагов кто из них идет с большей скорост??ю(длина шага у мальчиков одинакова)

Автор: Гость