Коля за 2с делает 3шага а борис за 3с делает 5шагов кто из них идет с большей скорост??ю(длина шага у мальчиков одинакова)
Математика
Коля за 2с делает 3шага а борис за 3с делает 5шагов кто из них идет с большей скорост??ю(длина шага у мальчиков одинакова)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля: 1,5 ш/с. Борис: примерно 1,7 ш/с. Примечание: ш/с - шаг в секунду. Отсюда следует, что Борис идёт быстрее. Так как: примерно 1,7 > 1,5. Ответ: Борис идёт с большей скоростью.
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