Вдоль дороги расположены 5 домов. Расстояние между каждами двумя соседними домами 10м. Возле какого дома надо вырыть колодец, чтобы сумма расстояний от колодца до домов была как можно меньшей. Чему равно это расстояние?
Математика
Вдоль дороги расположены 5 домов. Расстояние между каждами двумя соседними домами 10м. Возле какого дома надо вырыть колодец, чтобы сумма расстояний от колодца до домов была как можно меньшей. Чему равно это расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возле второго дома с правой или левой стороноы
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