Даю 70 баллов!Срочно!Помогите,пожалуйста Задача: На высоте 3 км t° = 1°.Какой будет t° на уровне моря? Напишите с условием и решением,пожалуйста.

География

Даю 70 баллов!Срочно!Помогите,пожалуйста Задача: На высоте 3 км t° = 1°.Какой будет t° на уровне моря? Напишите с условием и решением,пожалуйста.

Автор: Гость