Даю 70 баллов!Срочно!Помогите,пожалуйста Задача: На высоте 3 км t° = 1°.Какой будет t° на уровне моря? Напишите с условием и решением,пожалуйста.
География
Даю 70 баллов!Срочно!Помогите,пожалуйста Задача: На высоте 3 км t° = 1°.Какой будет t° на уровне моря? Напишите с условием и решением,пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: 3км = 1° 0км = ? Через каждый 1км = -6° Решение: 1) 6°×3=18° 2) 18°+1°=19° Ответ: 19° на уровне моря.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два автомабиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которымт 600км,и встретились через 4ч. опредили скорость ...
Математика
В доме 5 эт. Высота каждого этажа 3 метра. У дома ростет береза, вершина кот- ой достает до крыши дома. Узнай высоту березы. Как оформить условие з...
Математика
Коля за 2с делает 3шага а борис за 3с делает 5шагов кто из них идет с большей скорост??ю(длина шага у мальчиков одинакова)
Математика
Вдоль дороги расположены 5 домов. Расстояние между каждами двумя соседними домами 10м. Возле какого дома надо вырыть колодец, чтобы сумма расстояни...