Задание номер 4 помогите пожалуйста за ранее спасибо
Математика
Задание номер 4 помогите пожалуйста за ранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-ширина, 5-длина. Гараж 3-Ширина, 6-длина. Сад
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