1) Трава была сочная, потому что в мае шли дожди. 2 на пустыре, который был перед школой, разбили сад. 3) Так как на море разыгрался сильный шторм, поездку на остров пришлось отложить. 4) В лесу было тепло, хотя в тенистых мест...
Русский язык
1) Трава была сочная, потому что в мае шли дожди. 2 на пустыре, который был перед школой, разбили сад. 3) Так как на море разыгрался сильный шторм, поездку на остров пришлось отложить. 4) В лесу было тепло, хотя в тенистых местах еще лежал снег. 5) Мы надеялись, что наша команда окажется победительницей в предстоящих футбольных матчах. 6) Если у меня будет свободное время, я зайду к тебе. Очень надо схемы написать, помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [-=],(потому что=-). 2) [,(который=),=-]. 3) (так как =-), [-=]. 4) [=], (хотя=-). 5) [-=],(что-=). 7) (если =-), [-=].
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