Химия

1) Укажите соединение железа, в котором степень окисления железа равна +2 а) K2FeO4 b) Fe2(SO4)3 c) FeS2 d) FeCl4 2) Поставьте коэффициенты в уравнении реакции: Fe (OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3 Ответ дайте в виде коэффициентов перед восстановителем а) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3) Укажите верное суждение: а) Гидроксид железа ( 3 ) является более сильным основанием, чем гидроксид железа ( 2 ) б) Гидроксид железа ( 3 ) имеет амфотерные свойства в отличие от Гидроксида железа ( 2 ) a) верно только А b) верно только б c) оба суждения неверны d)верны оба суждения

