1.Упростите выражение (с + b) (с - b) - (5с2 - b2). 2.Разложите на множители: а) 25у2 - а2; б) с2 + 4bс + 4b2. 3. Решите уравнение 12 - (4 - х)2 = х (3 - х). 4. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (...

Алгебра

1.Упростите выражение (с + b) (с - b) - (5с2 - b2). 2.Разложите на множители: а) 25у2 - а2; б) с2 + 4bс + 4b2. 3. Решите уравнение 12 - (4 - х)2 = х (3 - х). 4. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2. 5. Разложите на множители: а) 100а4 - b2 ; б) 9х2 - (х - 1)2; в) х3 + у6.

Автор: Гость