1.Упростите выражение (с + b) (с - b) - (5с2 - b2). 2.Разложите на множители: а) 25у2 - а2; б) с2 + 4bс + 4b2. 3. Решите уравнение 12 - (4 - х)2 = х (3 - х). 4. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (...
Алгебра
1.Упростите выражение (с + b) (с - b) - (5с2 - b2). 2.Разложите на множители: а) 25у2 - а2; б) с2 + 4bс + 4b2. 3. Решите уравнение 12 - (4 - х)2 = х (3 - х). 4. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2. 5. Разложите на множители: а) 100а4 - b2 ; б) 9х2 - (х - 1)2; в) х3 + у6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)=с²-b²-5c²+b²=-4c²; 2) a)=(5y-a)(5y+a); б)=(с+2b)²; 3) 12-16+8х-х²=3х-х²; 8х-х²-3х+х²=4; 5х=4;х=0,8...4) а)=9х²-у⁴; б)=а^6-12а⁴+36а² (^6-в шестой степени);в) =(а-х)⁴-(х+а)⁴; 5)а)=(10а²-b)(10a²+b); б)=(3х-х+1)(3х+х-1)=(2х+1)(4х-1); в)=(х+у²)(х²-ху²+у⁴)
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