Как построить Си Минор. (Главные трезвучия лада с их обращением и разрешением.) (Желательно, ответ на фото)
Музыка
Как построить Си Минор. (Главные трезвучия лада с их обращением и разрешением.) (Желательно, ответ на фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль Мажор- Т- соль си ре, Т6 -си ре соль, Т64 -ре соль си. S-до ми соль, ми соль до, соль до ми. D-ре фа# ля, фа# ля ре, ля ре фа#. Ми минор- Т - ми соль си, Т6-соль си ми, Т64-си ми соль. S-ля до ми, до ми ля, ми ля до. D-си ре# фа#, ре# фа# си, фа# си ре#.
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