1)Устройство, при помощи которого можно переслать картинки, документы и фотографи?? на компьютер? 2)Устройство, при помощи которого можно переслать фотографию в цифровом виде на компьютер? Выбери из списка правильный ответ и ...
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1)Устройство, при помощи которого можно переслать картинки, документы и фотографи?? на компьютер? 2)Устройство, при помощи которого можно переслать фотографию в цифровом виде на компьютер? Выбери из списка правильный ответ и впиши или скопируй в окошко для ответа. (Цифровой фотоаппарат, Трекбол, Джойстик, Микрофон, Мышка, Монитор, Принтер, Проектор, Плоттер, Колонка, Сенсорный экран, Сканер, Стилус, Клавиатура, Видеокамера)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сканер 2) цифровой фотоаппарат
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