1.в чем различие аллельных и неаллельных генов? 2.какие вы знаете типы взаимодействия аллелей?
Биология
1.в чем различие аллельных и неаллельных генов? 2.какие вы знаете типы взаимодействия аллелей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.аллельные гены располагаются в идентичных локусах гомологичных хромосом. 2.комплементарность, полимерия, эпистаз, кодоминирование
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