1. В чём состоят художественные достижения древнегреческих скульпторов? 2.Каким представляли себе скульпторы идеального гражданина?
История
1. В чём состоят художественные достижения древнегреческих скульпторов? 2.Каким представляли себе скульпторы идеального гражданина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Особенности формирования греческой культуры. В V—IV вв. до н. э. греческая культура стала одной из самых развитых систем древнего мира. Три важнейшие особенности придают ей исключительный характер: полнота, разнообразие и известная законченность составных частей культуры (литературы, искусства, философии); ее гуманистическая направленность; большой вклад греков в сокровищницу мировой культуры, создание шедевров, обогативших культурное творчество следующих поколений и прочно вошедших в жизнь народов Средиземноморья и Европы. Можно указать на несколько условий такого невиданного подъема.
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