1.В какой части материка больше всего водоёмов.Почему? 2.Что означает частица"крик"в название рек Австралии 3Охарактеризуйте в двух словах озёра Австралии.Приведи примеры

География
1.В какой части материка больше всего водоёмов.Почему? 2.Что означает частица"крик"в название рек Австралии 3Охарактеризуйте в двух словах озёра Австралии.Приведи примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)знаю!Крик означает то что там есть опасная река замбезия для них она приносить много гибели людей,рискуя ловить люди могут быть сбиты течением,поэтому назвали крик
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