1) В книге 60 страниц. Прочитали в два раза больше страниц, чем осталось прочитать. С??олько страниц осталось прочитать? 2) На автостоянке 24 автомобиля, причем легковых автомобилей в 3 раза больше, чем грузовых. Сколько груз...

Математика

1) В книге 60 страниц. Прочитали в два раза больше страниц, чем осталось прочитать. С??олько страниц осталось прочитать? 2) На автостоянке 24 автомобиля, причем легковых автомобилей в 3 раза больше, чем грузовых. Сколько грузовых автомобилей на автостоянке? 3)У хозяйки было 20 кур и цыплят. Кур было в 4 раза меньше, чем цыплят. Сколько было кур? 4) Папа в 8 раз старше дочери, а дочь на 28 лет младше папы. Сколько лет папе? пожалуйста срочно нужно!

Автор: Гость