1) В книге 60 страниц. Прочитали в два раза больше страниц, чем осталось прочитать. С??олько страниц осталось прочитать? 2) На автостоянке 24 автомобиля, причем легковых автомобилей в 3 раза больше, чем грузовых. Сколько груз...
Математика
1) В книге 60 страниц. Прочитали в два раза больше страниц, чем осталось прочитать. С??олько страниц осталось прочитать? 2) На автостоянке 24 автомобиля, причем легковых автомобилей в 3 раза больше, чем грузовых. Сколько грузовых автомобилей на автостоянке? 3)У хозяйки было 20 кур и цыплят. Кур было в 4 раза меньше, чем цыплят. Сколько было кур? 4) Папа в 8 раз старше дочери, а дочь на 28 лет младше папы. Сколько лет папе? пожалуйста срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) осталось прочитать 30 стр 2 )7 грузовых автомобилей 3)кур было 5 шт 4) папе 36 лет
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