Как заменить слово загадочный в предложении антарктида самый загадочный материк Земли 3 раза)))) спс

Окружающий мир
Как заменить слово загадочный в предложении антарктида самый загадочный материк Земли 3 раза)))) спс
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Гость:
Мистический,интересный,неразведаный
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