Запиши синонимы к слову доброта(см."Справочник синонимов" разбери по составу слож??ые слова
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Запиши синонимы к слову доброта(см."Справочник синонимов" разбери по составу слож??ые слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта- честность,помащь
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