Запиши синонимы к слову доброта(см."Справочник синонимов" разбери по составу слож??ые слова

Русский язык
Запиши синонимы к слову доброта(см."Справочник синонимов" разбери по составу слож??ые слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта- честность,помащь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие нравственные проблемы поднимает автор сказки двеннадцать месяцев?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить пример!:(
Ответить
Окружающий мир
Выбери из предложений то утверждение о природных зонах которое является верным 1 ??она арктических пустынь расположена южнее зоны тундры 2 причиной...
Ответить
Математика
Мате-ка 3-й класс запиши выражения и найди их значение.а) к произв-ю чисел х и 9 прибавь частное чисел 810 и 9,х=10. б) из суммы чисел х и 90 вычти...
Ответить
Українська література
Художні засби до вірша ''ти знаєш що ти людина''
Ответить