Какие нравственные проблемы поднимает автор сказки двеннадцать месяцев?

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Какие нравственные проблемы поднимает автор сказки двеннадцать месяцев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка «Двенадцать месяцев»,  несет важные нравственные идеи о борьбе добра и зла, в ней говорится, что наряду с  добрыми, подлинно человеческими  отношениями, есть и злоба и зависть и  тунеядство ,но сама природа дружит с теми кто честен, трудолюбив и добр сердцем и душой.
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