Какие нравственные проблемы поднимает автор сказки двеннадцать месяцев?
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Какие нравственные проблемы поднимает автор сказки двеннадцать месяцев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка «Двенадцать месяцев», несет важные нравственные идеи о борьбе добра и зла, в ней говорится, что наряду с добрыми, подлинно человеческими отношениями, есть и злоба и зависть и тунеядство ,но сама природа дружит с теми кто честен, трудолюбив и добр сердцем и душой.
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