Напишите сочинение на тему осень со словосочетаниями: Одетые в разноцветный нар??д деревья, сжатые поля, пожелтевшая листва, увягшие листья берез, разъярённый ветер, почерневшая от частых дождей земля, шепот шуршавших под нога...

Право
Напишите сочинение на тему осень со словосочетаниями: Одетые в разноцветный нар??д деревья, сжатые поля, пожелтевшая листва, увягшие листья берез, разъярённый ветер, почерневшая от частых дождей земля, шепот шуршавших под ногами листьев, раскачивающиеся от ветра ветки, уходящее тепло, лес наполненный голосами, несмолкаемый гомон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и осень пришла. Одетые в разноцветный наряд деревья раскрасили серый город.Вдалеке виднелись сжатые поля и почерневшая от частых дождей земля .Разъярённый ветер гнал пожелтевшую листву  и увядшие листья берез . Под ногами был слышен шепот шуршавших листьев.Раскачивающиеся от ветра ветки ,провожали уходящее тепло .Вдалеке  стоял  лес, наполненный  голосами и несмолкаемым гомоном  улетающих птиц. 
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