Напишите сочинение на тему осень со словосочетаниями: Одетые в разноцветный нар??д деревья, сжатые поля, пожелтевшая листва, увягшие листья берез, разъярённый ветер, почерневшая от частых дождей земля, шепот шуршавших под нога...

Гость: Гость:

Вот и осень пришла. Одетые в разноцветный наряд деревья раскрасили серый город.Вдалеке виднелись сжатые поля и почерневшая от частых дождей земля .Разъярённый ветер гнал пожелтевшую листву и увядшие листья берез . Под ногами был слышен шепот шуршавших листьев.Раскачивающиеся от ветра ветки ,провожали уходящее тепло .Вдалеке стоял лес, наполненный голосами и несмолкаемым гомоном улетающих птиц.