Найдите неизвестное число 1/2+x=5/6 a+ 1/4=3/4 y - 1/5=3/10 5/6- c=1/3

Математика
Найдите неизвестное число 1/2+x=5/6 a+ 1/4=3/4 y - 1/5=3/10 5/6- c=1/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/2+x=5/6 x=5/6-1/2=5/6-3/6=2/6=1/3 2) a+1/4=3/4 a=3/4-1/4=2/4=1/2=0.5 3) y-1/5=3/10 y=3/10+1/5=3/10+2/10=5/10=1/2=0.5 4) 5/6-c=1/3 c=5/6-1/3=5/6-2/6=3/6=1/2=0.5
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