Задача Саша и Вова одновременно выехали на велосипедах из поселка Лебяжий по дороге к озеру.Через 20 минут Саша,который ехал со скоростью 250 с/ мин,подъехал к озеру.На каком расстоянии от него находится в это время Вова,Скоро...

Математика

Задача Саша и Вова одновременно выехали на велосипедах из поселка Лебяжий по дороге к озеру.Через 20 минут Саша,который ехал со скоростью 250 с/ мин,подъехал к озеру.На каком расстоянии от него находится в это время Вова,Скорость которого 200 м/ мин

Автор: Гость