Задача Саша и Вова одновременно выехали на велосипедах из поселка Лебяжий по дороге к озеру.Через 20 минут Саша,который ехал со скоростью 250 с/ мин,подъехал к озеру.На каком расстоянии от него находится в это время Вова,Скоро...
Математика
Задача Саша и Вова одновременно выехали на велосипедах из поселка Лебяжий по дороге к озеру.Через 20 минут Саша,который ехал со скоростью 250 с/ мин,подъехал к озеру.На каком расстоянии от него находится в это время Вова,Скорость которого 200 м/ мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250м*20=5000м проехал Саша 200м*20=4000м проехал Вова 5000м-4000м=1000м расстояние Саши от Вовы
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