Что значит фраза "вокруг С.Маршака?

Литература
Что значит фраза "вокруг С.Маршака?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит,что писатели ходят вокруг него,общаются.
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