1)Влияние фенила на ОН-группу; 2)Влияние ОН-группы на фенил.

Гость: Гость:

1. Свободная электронная пара кислорода оттянута к ядру, следовательно, гидроксил приобретает кислотные свойства 2. Положительный мезомерный эффект гидроксильной группы приводит к повышению электронной плотности в орто- и пара- положениях, что облегчает реакции электрофильного замещения