1)Влияние фенила на ОН-группу; 2)Влияние ОН-группы на фенил.
Химия
1)Влияние фенила на ОН-группу; 2)Влияние ОН-группы на фенил.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Свободная электронная пара кислорода оттянута к ядру, следовательно, гидроксил приобретает кислотные свойства 2. Положительный мезомерный эффект гидроксильной группы приводит к повышению электронной плотности в орто- и пара- положениях, что облегчает реакции электрофильного замещения
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