1) x(x+5)=104 2) x-5/x=(x-1)+4/x 3) x-2/x=1/2

Математика
1) x(x+5)=104 2) x-5/x=(x-1)+4/x 3) x-2/x=1/2
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