У хозяйки 3 корзины с яблоками. всего в них 60кг яблок.в первой и вовторой карзинах вместе 38кг яблок, а во второй и третьей вместе 40кг . сколько килограммов яблок в каждой карзине
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками. всего в них 60кг яблок.в первой и вовторой карзинах вместе 38кг яблок, а во второй и третьей вместе 40кг . сколько килограммов яблок в каждой карзине
Ответ(ы):
Гость:
1)60-38=22(кг)-в 1 кор. 2)40-22=18(кг)в 2 кор. 3)22+18=40(кг)в 1 и 2 кор. 4)60-40=20(кг)в 3 кор
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