У хозяйки 3 корзины с яблоками. всего в них 60кг яблок.в первой и вовторой карзинах вместе 38кг яблок, а во второй и третьей вместе 40кг . сколько килограммов яблок в каждой карзине

Математика

У хозяйки 3 корзины с яблоками. всего в них 60кг яблок.в первой и вовторой карзинах вместе 38кг яблок, а во второй и третьей вместе 40кг . сколько килограммов яблок в каждой карзине

Автор: Гость