Решите пожалуйста очень надо всего 5 класс всю страницу

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Решите пожалуйста очень надо всего 5 класс всю страницу
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