Эсе на тему lt;Февральgt;

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Февраль... Последний месяц зимы, чудный месяц! На улицах теплеет, слабо сверкает бледное солнце. Да и к тому же не так уж холодно... Природа готовится к наступлению весны, люди ждут февральские праздники. С неба еле-еле сыпется последний снег, чувствуется свежий и хладный воздух.