Эсе на тему lt;Февральgt;
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Эсе на тему lt;Февральgt;
Ответ(ы):
Гость:
Февраль... Последний месяц зимы, чудный месяц! На улицах теплеет, слабо сверкает бледное солнце. Да и к тому же не так уж холодно... Природа готовится к наступлению весны, люди ждут февральские праздники. С неба еле-еле сыпется последний снег, чувствуется свежий и хладный воздух.
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