Кто автор романа,в котором описывается история о том,как человек превратился в не??идимку? а)Герберт Уэллс б)Роберт Стивенсон

Литература
Кто автор романа,в котором описывается история о том,как человек превратился в не??идимку? а)Герберт Уэллс б)Роберт Стивенсон
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Ответ(ы):
Гость:
ГЕРБЕРТ УЭЛЛС....................................
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