В магазин завезли партию конфет,из которых половина-шоколадные,а остальные-карам??ль и прочие
Алгебра
В магазин завезли партию конфет,из которых половина-шоколадные,а остальные-карам??ль и прочие
Ответ(ы):
Гость:
Пожалуста допиши задачу а то я ее решить не смогу)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
35 баллов... Переделай предложение,заменив невозвратные глаголы возвратными. Выделенное дополнение обратите в подлежащее и согласуйте с ним сказуем...
Другие предметы
Английский язык
Русский язык