В магазин завезли партию конфет,из которых половина-шоколадные,а остальные-карам??ль и прочие

Алгебра
В магазин завезли партию конфет,из которых половина-шоколадные,а остальные-карам??ль и прочие
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пожалуста допиши задачу а то я ее решить не смогу)
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