35 баллов... Переделай предложение,заменив невозвратные глаголы возвратными. Выделенное дополнение обратите в подлежащее и согласуйте с ним сказуемое. "Скоро люди превратят ЗЕМЛЮ в цветущий сад." Помогите

Русский язык

35 баллов... Переделай предложение,заменив невозвратные глаголы возвратными. Выделенное дополнение обратите в подлежащее и согласуйте с ним сказуемое. "Скоро люди превратят ЗЕМЛЮ в цветущий сад." Помогите

Автор: Гость