35 баллов... Переделай предложение,заменив невозвратные глаголы возвратными. Выделенное дополнение обратите в подлежащее и согласуйте с ним сказуемое. "Скоро люди превратят ЗЕМЛЮ в цветущий сад." Помогите

Русский язык
35 баллов... Переделай предложение,заменив невозвратные глаголы возвратными. Выделенное дополнение обратите в подлежащее и согласуйте с ним сказуемое. "Скоро люди превратят ЗЕМЛЮ в цветущий сад." Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Земля скоро превратится в цветущий сад. 
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