35 баллов... Переделай предложение,заменив невозвратные глаголы возвратными. Выделенное дополнение обратите в подлежащее и согласуйте с ним сказуемое. "Скоро люди превратят ЗЕМЛЮ в цветущий сад." Помогите
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35 баллов... Переделай предложение,заменив невозвратные глаголы возвратными. Выделенное дополнение обратите в подлежащее и согласуйте с ним сказуемое. "Скоро люди превратят ЗЕМЛЮ в цветущий сад." Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Земля скоро превратится в цветущий сад.
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Кто автор романа,в котором описывается история о том,как человек превратился в не??идимку? а)Герберт Уэллс б)Роберт Стивенсон