Яка рiчка протiкала неподалiк вiд мiсця зупинки татар "за сестрою"
Українська література
Яка рiчка протiкала неподалiк вiд мiсця зупинки татар "за сестрою"
Ответ(ы):
Гость:
Здається протікала річка Самара!
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