1.Зачем мы используем однородные члены 2.По каким признакам мы их узнаём. 3.Какие чл??ны предложения бывают однородными. 4.Как можем их соединять и как выбираем союз. 5.Когда ставим запятые,а когда нет

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Смогу ответить лишь на второй и на пятый вопрос, Второй вопрос Однородные члены предложения относится к одному и тому же слову отвечать на один и тот же вопрос и у них одинаковое часть речи, пятый вопрос запятые в предложении мы ставим Между однородными членами предложения и тогда когда стоит Союз а , А запитую перед союзом и мы ставим тогда когда предложение сложное