Какой водоём естественный: водохранилище, канал, прудили океан
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Какой водоём естественный: водохранилище, канал, прудили океан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океан это естнственное водохронилище
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