Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сидит и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предложение. Подчерк...
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Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сидит и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предложение. Подчеркни в нем главные члены. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зацвела ива. - нераспространенное предложение. Зацвела - сказуемое (подчеркивается 2-мя чертами), Ива - подлежащее (подчеркивается 1-ой чертой).
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