Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сидит и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предложение. Подчерк...

Русский язык

Зацвела ива. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок, сидит и светится. Пальцем тронешь ---- пожелтеет палец. Щёлкнешь ---- золотой дымок за парит. Понюхаешь ----- мёд. Найди нераспространённое предложение. Подчеркни в нем главные члены. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость